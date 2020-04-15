Выдачи кредитных карт в РФ и лимиты по ним сократятся в 2020 году, при этом просроченная задолженность может возрасти, считают опрошенные ТАСС рейтинговые агентства.

В Национальном бюро кредитных историй сообщили, что в феврале 2020 года было выдано 0,79 млн новых кредитных карт, что уже на 9,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. При этом на 1 апреля доля просроченной более чем на месяц задолженности по кредиткам в общем объеме действующих займов этого типа составила 10,1%. В феврале доля снизилась на 2,7 процентного пункта по сравнению с тем же месяцем 2019 года. Персональный кредитный рейтинг заемщика по кредитным картам за год вырос на 10 баллов и в феврале 2020-го составил 652 балла (минимальное значение — 300 баллов, максимальное — 850 баллов).

В рейтинговом агентстве «Эксперт РА» полагают, что в течение этого года банки будут выдавать кредиты менее рискованным заемщикам в связи с ухудшением финансового положения граждан, что приведет к сокращению выдач кредитных карт.

«В 2020 году кредитки, скорее всего, будут выдаваться только текущим клиентам по мере окончания срока действия старых карт и зарплатным клиентам при условии, что финансовое положение компании-работодателя не ухудшилось. При этом с высокой вероятностью лимиты по кредитным картам будут урезаны, в том числе для действующих клиентов», — считает младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Екатерина Щурихина.

Заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин прогнозирует, что по итогам марта будет зафиксировано, как и в феврале, небольшое сокращение выдачи карт относительно показателя прошлого года. Однако со II квартала более консервативный подход банков и ухудшение экономических условий в РФ могут вызвать заметное уменьшение количества выдаваемых кредитных карт. Объем просроченной задолженности по кредитным картам в 2020 году увеличится в результате снижения реальных располагаемых доходов и роста закредитованности населения, но в марте существенного роста долгов не ожидается, отмечает аналитик.



«Уровень просроченной задолженности по кредитным картам зависит не только от качества обслуживания заемщиком долга, но и от работы банков по списанию и продаже задолженности. Поэтому снижение доли просроченных ссуд не обязательно свидетельствует об улучшении платежной дисциплины, но может быть обусловлено существенным ростом новых выдач либо более активной передачей «плохих» долгов коллекторам», — комментирует директор-руководитель направления банковских рейтингов агентства «НКР» Михаил Доронкин.