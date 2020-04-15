Банкиры предложили переложить расходы на инфраструктуру приема платежей на поставщиков услуг ЖКХ, пишет «Коммерсант». Они уже подготовили поправки ко второму чтению, которые обсуждались на заседании Ассоциации банков России (АБР). Банковское сообщество выступило категорически против запрета комиссий по платежам ЖКХ, и до конца этой недели АБР направит в Госдуму предложения по изменению ряда норм данного проекта.
АБР предлагает обязать поставщиков услуг ЖКХ (в том числе УК, ТСЖ, ЖСК) самостоятельно или с привлечением иных организаций обеспечить наличие инфраструктуры приема платежей без взимания комиссий с плательщика. Правительство должно установить норматив доступности такой инфраструктуры и определить максимально допустимый размер затрат поставщика услуг ЖКХ на оплату расходов организации такой инфраструктуры как своими силами, так и сторонними. Также банкиры хотят скорректировать постановление правительства № 1164 — отменить запрет на включение поставщиками услуг ЖКХ в экономически оправданные затраты расходов на платежные услуги. Речь идет об обязанности поставщиков услуг платить за использование банковской инфраструктуры по сбору платежей, но в ограниченном размере, если они не имеют собственной, достаточной для обеспечения приема платежей.
Прием платежей за услуги ЖКХ сопровождается расходами для банков, указывают в АБР, и в случае запрета на взимание комиссии многие будут вынуждены свернуть такой вид деятельности, что скажется на доступности услуг. Запрет комиссий может привести к потенциальному росту стоимости других банковских услуг, увольнениям тысяч сотрудников, занимающихся приемом платежей за ЖКХ в кредитных организациях. Также сократится количество точек по приему платежей и увеличатся очереди, оценивают в АБР.
Запрет взимать комиссию распространится также на пени, штрафы и неустойки, выставляемые за несвоевременную оплату счетов ЖКХ.
Расходы поставщиков услуг на организацию и поддержание собственных пунктов приема платежей, по оценкам экспертов, могут оказаться выше в четыре — пять раз, чем расходы на агентскую сеть. По словам первого зампреда комитета Госдумы по финансовому рынку Игоря Дивинского, учитывая, что годовой оборот по платежам ЖКХ составляет около 3 трлн рублей и эти деньги банки перечисляют поставщикам услуг не моментально, они могут зарабатывать на ликвидности. Кредитным организациям и поставщикам услуг придется договориться самим об условиях взаимодействия, отмечает он.