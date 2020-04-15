Банкиры предложили переложить расходы на инфраструктуру приема платежей на поставщиков услуг ЖКХ, пишет «Коммерсант» . Они уже подготовили поправки ко второму чтению, которые обсуждались на заседании Ассоциации банков России (АБР). Банковское сообщество выступило категорически против запрета комиссий по платежам ЖКХ, и до конца этой недели АБР направит в Госдуму предложения по изменению ряда норм данного проекта.

АБР предлагает обязать поставщиков услуг ЖКХ (в том числе УК, ТСЖ, ЖСК) самостоятельно или с привлечением иных организаций обеспечить наличие инфраструктуры приема платежей без взимания комиссий с плательщика. Правительство должно установить норматив доступности такой инфраструктуры и определить максимально допустимый размер затрат поставщика услуг ЖКХ на оплату расходов организации такой инфраструктуры как своими силами, так и сторонними. Также банкиры хотят скорректировать постановление правительства № 1164 — отменить запрет на включение поставщиками услуг ЖКХ в экономически оправданные затраты расходов на платежные услуги. Речь идет об обязанности поставщиков услуг платить за использование банковской инфраструктуры по сбору платежей, но в ограниченном размере, если они не имеют собственной, достаточной для обеспечения приема платежей.

Прием платежей за услуги ЖКХ сопровождается расходами для банков, указывают в АБР, и в случае запрета на взимание комиссии многие будут вынуждены свернуть такой вид деятельности, что скажется на доступности услуг. Запрет комиссий может привести к потенциальному росту стоимости других банковских услуг, увольнениям тысяч сотрудников, занимающихся приемом платежей за ЖКХ в кредитных организациях. Также сократится количество точек по приему платежей и увеличатся очереди, оценивают в АБР.

Госдума одобрила в первом чтении запрет на взимание комиссий с платежей по ЖКХ 👍 Запрет взимать комиссию распространится также на пени, штрафы и неустойки, выставляемые за несвоевременную оплату счетов ЖКХ.

Расходы поставщиков услуг на организацию и поддержание собственных пунктов приема платежей, по оценкам экспертов, могут оказаться выше в четыре — пять раз, чем расходы на агентскую сеть. По словам первого зампреда комитета Госдумы по финансовому рынку Игоря Дивинского, учитывая, что годовой оборот по платежам ЖКХ составляет около 3 трлн рублей и эти деньги банки перечисляют поставщикам услуг не моментально, они могут зарабатывать на ликвидности. Кредитным организациям и поставщикам услуг придется договориться самим об условиях взаимодействия, отмечает он.