Японские власти рассмотрят возможность предоставления гражданам страны помощи в размере 100 тыс. иен (930 долларов) на человека в условиях пандемии коронавируса в мире и вызванного ею негативного влияния на экономику. Об этом в среду на пресс-конференции в Токио сообщил генеральный секретарь Кабинета министров Ёсихидэ Суга, передает ТАСС.

«Мы намерены рассмотреть предложение лидера партии «Комэйто» выделить по 100 тысяч иен каждому гражданину Японии. Возможность выделения средств на эти меры мы рассмотрим после того, как будут утверждены поправки к бюджету на текущий год», — сказал он. Бюджет Японии на текущий финансовый год составляет 102,66 трлн иен (947 млрд долларов по текущему курсу). Основную долю расходной части составляют траты на социальное обеспечение.

Ранее Япония приняла пакет экономической помощи в размере 108 трлн иен (почти 1 трлн долларов) для поддержки бизнеса и простых семей — он равняется 20% ВВП страны. В частности, в рамках этой суммы планируется выделить по 300 тыс. иен (2 750 долларов) на семью, чьи доходы либо низкие, либо упали в последние месяцы из-за ситуации с коронавирусом и снижением экономической активности.

К настоящему времени в Японии 8,8 тыс. подтвержденных случаев заражения коронавирусом, число летальных исходов достигло 174. В эту статистику включены пассажиры и члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess, который месяц стоял на карантине в Иокогаме.



С 8 апреля в Токио и прилегающих к нему префектурах Канагава, Сайтама и Тиба, префектурах Осака и Хёго на юго-западе главного японского острова Хонсю и в префектуре Фукуока на острове Кюсю начал действовать режим чрезвычайной ситуации, объявленный премьер-министром Синдзо Абэ. Режим не предполагает каких-либо жестких ограничительных мер, вместе с тем закрылись многие социальные объекты и развлекательные заведения. Позднее власти центральной префектуры Айти, где расположены многочисленные заводы крупнейших японских компаний, самостоятельно ввели у себя режим ЧС. Позже на аналогичный шаг пошли власти префектур Исикава и Фукуи.

