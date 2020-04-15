Состояние богатейшего человека в мире — главы Amazon Джеффа Безоса за день выросло на 6,4 млрд долларов. Это произошло на фоне рекордного роста стоимости акций его корпорации, пишет РБК со ссылкой на Forbes.

Как отмечает издание, во вторник, 14 апреля, к закрытию торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже цена акций Amazon выросла на 5,3%. Таким образом, стоимость одной ценной бумаги составила рекордные 2 238 долларов.

В связи с этим состояние Безоса, который владеет 11,2% акций Amazon, резко возросло — на 6,4 млрд долларов (около 5%), до 138 млрд. Состояние его бывшей супруги Маккензи, которая при разводе получила долю в компании, также существенно увеличилось — на 2,2 млрд, до 44,8 млрд долларов.

Цена акций Amazon обновила исторический рекорд Стоимость акций американского ретейлера Amazon в ходе торгов обновила исторический рекорд на фоне ралли фондовых бирж, свидетельствуют данные торговых площадок.

В целом, несмотря на кризис, с начала года акции Amazon выросли в цене более чем на 20%. Причиной послужил резко повысившийся спрос на услуги онлайн-гипермаркетов и доставки в условиях пандемии и прекращения работы магазинов офлайн. Как отмечает Bloomberg, американцы начали полагаться на онлайн-магазины даже при покупке туалетной бумаги и прочих товаров первой необходимости. Чтобы справиться с ростом спроса, Amazon объявила о найме дополнительно 100 тыс. сотрудников. Вместе с тем в США на некоторых складах компании начались протесты работников, недовольных нехваткой средств индивидуальной защиты и невозможностью обеспечить социальную дистанцию на рабочих местах.

В конце марта The Wall Street Journal подсчитала, что Безос сумел сэкономить в кризис порядка 1,9 млрд долларов благодаря тому, что вовремя распродал часть своих активов в феврале — марте, до обвала американского фондового рынка. Так, в течение первой недели февраля он продал акций Amazon примерно на 3,4 млрд долларов. По подсчетам аналитиков, если бы бизнесмен продержал бумаги до 20 марта, то потерял бы из-за снижения котировок 317 млн долларов. В целом Безос оказался единственным в топ-десятке богатейших людей, чье состояние с начала 2020 года увеличилось.



В Forbes назвали самого богатого человека в мире Глава корпорации Amazon Джефф Безос третий год подряд возглавляет рейтинг богатейших миллиардеров мира по версии издания Forbes, данные которого приводит ТАСС.

В условиях массового роста безработицы и сокращения рабочих мест Безос пожертвовал ранее 100 млн долларов на программу поддержки продуктами питания для более чем 40 млн малоимущих в США через сеть столовых и приютов Feeding America. Он объяснил это тем, что благотворительные организации, берущие на себя такую задачу, зачастую полагаются на сети ресторанов и точек общепита, которые жертвуют им продукты, а те в условиях самоизоляции прекращают работать. Кроме того, Amazon и Microsoft пожертвовали 1 млн долларов в фонд борьбы с коронавирусом в Сиэтле, где расположена штаб-квартира компании. Наконец, корпорация Безоса учредила фонд помощи ее водителям и другим сотрудникам в размере 25 млн долларов.