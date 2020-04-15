Университет бизнеса банка «Уралсиб» приглашает принять участие в онлайн-марафоне по поддержке бизнеса в условиях кризиса. Марафон будет интересен предпринимателям и руководителям бизнеса.

Всю рабочую неделю с 20 по 27 апреля спикеры проекта в прямых эфирах на YouTube-канале университета бизнеса и странице университета на официальном сайте банка «Уралсиб» будут рассказывать о том, как правильно вести и сохранить бизнес в кризис, на какие налоговые меры поддержки может рассчитывать бизнес, о техниках продаж в условиях кризиса, а также какие действия стоит предпринимать в текущей экономической ситуации.

Зарегистрироваться на марафон можно здесь .

Программа марафона:

20.04 в 12:00 — «Роль собственника в бизнесе в кризис».

Спикер: бизнес-системщик, действующий кризисный управляющий, работающий с крупными предприятиями и с МСБ Денис Шешуков.

21.04 в 12:00 — «Топ-7 экстренных мер для сохранения бизнеса в условиях кризиса».

Спикер: спикер Торгово-Промышленной палаты Москвы, ГБУ «Малый бизнес Москвы», руководитель юридического бюро «Дмитрий Кваша и партнеры» Дмитрий Кваша.

22.04 в 12:00 — «Взыскание долгов, ликвидация и банкротство».

Спикер: руководитель компании «Гудас и партнеры», практикующий юрист, эксперт, спикер университета бизнеса банка «Уралсиб» и Торгово-Промышленной палаты РФ Алексей Гудас.

23.04 в 11:00 — «Как работать бизнесу в условиях эпидемии?» Налоговые и бухгалтерские аспекты.

Спикеры: финансовый директор Polozov Group, профессиональный бухгалтер, налоговый консультант Татьяна Самохвалова и руководитель аудиторской практики Polozov Group, эксперт в сфере аудита коммерческих и некоммерческих организаций Жанна Кивва.

24.04 в 11:00 — «Как работать бизнесу в условиях эпидемии?» Правовые аспекты.

Спикеры: ведущий юрист арбитражной практики Polozov Group (правовое сопровождение коммерческих и некоммерческих организаций, выведение бизнеса из сложных финансовых ситуаций) Давид Засеев и ведущий юрист арбитражной практики Polozov Group, эксперт в области договорного права и корпоративных споров Яна Орлова.

27.04 в 11:30 — «Точные действия в продажах во время кризиса».

Спикер: директор филиала группы компаний «Хост» и управляющий партнер консалтинговой группы «Ладомиръ», член гильдии маркетологов с 2016 года, эксперт по практическому увеличению прибыли и продаж в малом и среднем бизнесе Владимир Ефремов.

Обучающий проект университета бизнеса банка «Уралсиб» помогает начинающим и опытным бизнесменам бесплатно получать необходимые знания для старта и развития бизнеса. В числе преподавателей — как профессиональные коучи, так и успешные бизнесмены. Уже сейчас вы можете посмотреть записи лекций и зарегистрироваться на новые семинары.