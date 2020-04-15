ББР Банк улучшил условия по вкладу «2020».

Увеличены ставки на 0,25—0,75 процентного пункта при размещении денежных средств на 200, 500 и 700 дней. Кроме того, введены новые сроки привлечения — 70 и 100 дней.

Минимальная сумма первоначального взноса — 500 тыс. рублей. Доходность вложения теперь составляет 5,75—7% годовых. Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются ежемесячно либо по окончании срока.

В случае досрочного расторжения договора по истечении 180 дней начисление процентов происходит в размере одной второй ставки, установленной по вкладу.