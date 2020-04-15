На рынке «конструкторов» для массового создания фишинговых сайтов фиксируется резкий подъем продаж, говорится в сообщении компании Group-IB. За 2019 год количество таких инструментов на андеграунд-форумах увеличилось более чем в два раза. Число активных продавцов фишинговых наборов выросло более чем на 120% по сравнению с предыдущим годом. Средняя цена поднялась на 149%, до 304 долларов за набор.

Иногда фишинговые наборы предлагаются на форумах бесплатно. Это объясняется вероятным наличием в них бэкдоров, которые позволяют их авторам получать доступ к скомпрометированным данным.

Эксперты Group-IB объясняют рост популярности инструментов для массового создания фишинговых сайтов низким порогом входа на этот рынок и простотой реализации схемы заработка.

Количество фишинговых атак на пользователей онлайн-магазинов увеличилось вдвое Об этом говорится в сообщении «Лаборатории Касперского».

Для привлечения покупателей разработчики фишинговых наборов используют в них известные бренды с большой аудиторией, что в теории должно облегчить реализацию мошеннических схем для будущих владельцев таких наборов. В 2019 году наиболее часто использующимися в фишинговых наборах брендами были Amazon, Google, Instagram, Office 365 и PayPal, а топ-3 интернет-площадок для торговли фишинговыми наборами был представлен Exploit, OGUsers и Crimenetwork.