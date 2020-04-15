Банк России установил официальные курсы валют на 16 апреля.

Курс доллара вырос на 39,95 копейки, составив 73,7145 рубля (73,315 рубля на 15 апреля). Курс евро увеличен на 55,45 копейки до 80,6731 рубля (80,1186 рубля на 15 апреля).

На биржевых торгах наблюдается отрицательная для рубля динамика. На 12:45 мск курс доллара расчетами «завтра» составляет 74,03 рубля (плюс 1,03 рубля к уровню закрытия торгов вторника), курс евро — 80,91 рубля (плюс 0,75 рубля).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 73,4—74,08 рубля за доллар и 80,47—81,01 рубля за евро.