Агентство по страхованию вкладов за I квартал 2020 года направило на расчеты с 84,3 тыс. кредиторов 197 ликвидируемых банков 22,7 млрд рублей, в том числе в марте на расчеты с 47,9 тыс. кредиторов 118 банков было направлено 6 млрд рублей. Такие данные приводятся в сообщении АСВ.

По состоянию на 1 апреля 2020 года средний размер удовлетворения требований кредиторов 340 кредитных организаций, в отношении которых ликвидационные процедуры завершены, составил 45,7%. Требования кредиторов первой очереди удовлетворены на 67,1%, второй очереди — на 35,7%, третьей — на 27,3%.



На 1 апреля 2020 года АСВ осуществляло функции конкурсного управляющего либо ликвидатора в 363 кредитных организациях, в которых зарегистрировано 476,9 тыс. кредиторов с объемом требований 3 трлн 231,6 млрд рублей.

