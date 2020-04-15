Меры поддержки бизнеса в ситуации ограничений из-за коронавируса постоянно находятся в проработке, обсуждаются различные варианты, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, что правительство РФ намерено выделить около 1 трлн рублей для поддержки экономики в условиях ограничительных мер по сдерживанию распространения коронавируса.

«Меры поддержки бизнеса постоянно находятся в проработке, ситуация мониторится правительством, различные варианты обсуждаются», — ответил Песков на вопрос, действительно ли планируется выделить эти деньги.

«Эта информация — слышу звон, не знаю, где он. Давайте дождемся сегодняшнего совещания», — добавил он.