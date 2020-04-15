Шесть регионов России оказались наименее активны в мероприятиях по поддержке малого и среднего бизнеса в условиях нестабильности в экономике, вызванной ситуацией с коронавирусом. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции в ТАСС уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов, передает информагентство.

«Среди тех, кто наименее активен или [где] мы вообще не видим никакой реакции властей на сегодняшнюю ситуацию, мы можем назвать Ярославскую область, Ставропольский край, Иркутскую область, Кабардино-Балкарию, Вологодскую область и Владимирскую область», — сказал бизнес-омбудсмен.

Среди регионов, которые вводят меры поддержки предпринимательства в дополнение к федеральным, он выделил Ленинградскую, Кемеровскую, Ульяновскую области, Приморский край, Карелию, а также Мурманскую, Сахалинскую, Волгоградскую области.

«Есть самые интересные из тех мер, которые можно выделить. Например, прямые субсидии субъектам малого бизнеса — то, чего на федеральном уровне никто не обсуждал, но это то, что мы [бизнес-сообщество] так хотим. Так, в Ленинградской области уже принят нормативный акт, по которому самозанятые, индивидуальные предприниматели, микробизнес, малый и средний бизнес, а также их сотрудники, вынужденные приостановить свою деятельность до 30 апреля, получат единовременную выплату в 7 тысяч рублей и по 5 тысяч рублей для каждого несовершеннолетнего члена их семей. Такая оригинальная корпоративно-социальная норма», — сказал Титов.

Ранее правительство РФ приняло пакет мер поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Малый и средний бизнес из наиболее пострадавших отраслей сможет рассчитывать на отсрочку арендных и налоговых платежей, за исключением НДС. Кроме того, вводится мораторий на банкротство таких компаний, также запускаются специальные кредитные программы.

Путин 8 апреля на совещании с главами регионов выступил с новыми предложениями по оказанию поддержки населению и бизнесу в условиях пандемии коронавируса. Говоря о помощи предпринимателям, глава государства предложил распространить на все пострадавшие от пандемии предприятия малого и среднего бизнеса отсрочку по уплате страховых взносов на шесть месяцев, как это уже сделано для микропредприятий. Кроме того, он поручил правительству и ЦБ РФ в пятидневный срок подготовить программу дополнительной поддержки бизнеса.



Председатель правительства Михаил Мишустин в свою очередь отмечал, что Кабмин в ближайшее время завершит расчеты по программе дополнительной поддержки бизнеса и представит документ президенту РФ.