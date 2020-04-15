Принятые Евросоюзом карантинные меры по борьбе с пандемией коронавируса стоили сообществу уже почти 3 трлн евро. Об этом заявила в среду на пресс-конференции в Брюсселе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает ТАСС.

«Эти меры стоят уже почти 3 триллиона евро по всему Евросоюзу. Мы уже мобилизовали более 3 триллионов евро, чтобы бороться с экономическим кризисом. Мы разрешили странам ЕС вливать ликвидность в свои экономики», — сказала она.

Глава ЕК подчеркнула, что у Евросоюза появился «очень длинный список экономических сложностей» в связи с пандемией коронавируса. При этом она отметила, что карантинные меры должны сниматься постепенно и в полной координации среди стран ЕС.



На протяжении последней недели в большинстве стран Евросоюза количество заразившихся и умерших людей за день относительно стабилизировалось и в некоторых случаях даже начало снижаться. Но оно все еще остается стабильно высоким, четкой тенденции к снижению пока нет. Президент Франции Эмманюэль Макрон 13 апреля объявил о продлении карантина во Франции до 11 мая, поскольку эпидемия в стране «пока не обуздана». Национальный совет безопасности Бельгии 15 апреля должен принять решение о сроках карантина в этой стране, где пока ограничительные меры действуют до 3 мая.