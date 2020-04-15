Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов поддерживает инициативу бизнес-объединений повысить планку доходов в критериях отнесения компаний к малому и среднему бизнесу (МСБ).

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству до 30 апреля уточнить критерии отнесения хозяйствующих субъектов к субъектам МСБ, в том числе в части «установления зависимости предельных значений среднесписочной численности работников и дохода, полученного от осуществления предпринимательской деятельности».

«Предпринимательские объединения, прежде всего «Опора России», давно просили правительство эти критерии увеличить, потому что сегодня они достаточно жесткие. Конкретные цифры мы не называем, надо [ситуацию] хорошо продумывать, потому что в разных видах деятельности она может быть разной. Но сегодня, конечно, объем выручки мог бы составлять больше», — сказал Титов.

Он отметил, что можно ориентироваться на тот уровень отнесения компаний к МСБ, который сегодня характерен для многих экономик мира. «Хотя мы знаем, что, например, в ФРГ планка малого бизнеса находится на уровне 500 миллионов евро, это по нашим меркам очень крупное предприятие», — добавил Титов.