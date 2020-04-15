Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минфину предусмотреть увеличение объема резервного фонда правительства на 1,02 млрд рублей в текущем году за счет бюджетных ассигнований, невостребованных по другим направлениям, говорится в распоряжении, опубликованном на портале официальных правовых актов.

«Минфину России внести в установленном порядке к 2020 году изменения в показатели сводной бюджетной росписи федерального бюджета на 2020 год, предусматривающие увеличение объема резервного фонда правительства Российской Федерации в 2020 году на 1,02 млрд рублей за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на 2020 год на предоставление субсидий бюджетам субъектов РФ, по которым на 15 февраля 2020 года отсутствуют соглашения, заключенные между главным распорядителем средств федерального бюджета, осуществляющим предоставление указанных субсидий, и органами государственной власти соответствующих субъектов РФ — получателями указанных субсидий», — говорится в документе.

В числе этих субсидий, в частности, ассигнования в размере 571 млн рублей для Минсельхоза, 82 млн — для Росрыболовства, 32 млн — для Росавтодора, 55 млн — для Минздрава, 6,2 млн — для Росводресурсов, 2 млн — для Минпросвещения, 2 млн — для Минэкономразвития.