Стоимость российской нефти сорта Urals в Северо-Западной Европе на 14 апреля снизилась по сравнению с показателем на 9 апреля на 3,59 доллара и составила 16,71 доллара за баррель, несмотря на заключение сделки ОПЕК+. Скидка на Urals осталась прежней — 3,7 доллара за баррель. Такие данные агентства Argus приводит ТАСС.

Представители стран ОПЕК+ договорились 12 апреля о снижении добычи нефти в мае — июне на 9,7 млн баррелей в сутки. «Но предложенные меры по сокращению производства сырья, по мнению многих участников рынка, оказались запоздалыми и недостаточными», — отмечается в отчете Argus.

МЭА ожидает рекордного падения спроса на нефть в мире из-за коронавируса Эффективная квота по сокращению добычи нефти у России в мае — июне 2020 года может составить 1,9 млн баррелей в сутки.

Невысокий спрос на нефть подтолкнул госкомпанию Саудовской Аравии Saudi Aramco вновь снизить контрактные цены на майские партии для покупателей из Азиатско-Тихоокеанского региона и Средиземноморья.

Как пишет Argus, цены на Urals могут измениться после выпуска майской программы отгрузок из российских портов. «Но публикация предварительной программы задерживается: в связи со значительным сокращением добычи производителям необходимо полностью пересмотреть планы поставок сырья на собственные заводы и за рубеж», — поясняется в материалах агентства.



Цена нефти Brent на 11:25 мск 15 апреля на бирже ICE в Лондоне опустилась ниже 28 долларов за баррель впервые со 2 апреля.

