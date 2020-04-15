Газпромбанк продлевает до 30 июня 2020 года обслуживание карт, срок действия которых истек в марте или истекает в апреле и мае этого года, следует из релиза финучреждения.

Предложение распространяется на дебетовые, кредитные и корпоративные карты платежных систем Visa, Mastercard, «Мир», Union Pay и JCB. Обслуживание по ним будет восстановлено или продлено с 30 апреля 2020 года.

По банковским картам с истекшим сроком действия вводится лимит на операции по каждой карте — 30 тыс. рублей в сутки или эквивалент в иностранной валюте, рассчитанный по курсу Газпромбанка на дату совершения операции. Остальные условия и тарифы по обслуживанию банковских карт остаются без изменений.

«Банкоматы Газпромбанка обязательно будут принимать такие карты, однако иногда могут возникать трудности при совершении покупок, так как настройки терминалов оплаты в розничных точках продаж зависят от других банков и не всегда поддерживают опцию продления обслуживания карт с истекшим сроком действия. Кроме того, по таким картам может быть первое время частично недоступен функционал дистанционных каналов обслуживания. Всем клиентам, у которых окончание срока действия карты приходится на март, апрель или май 2020 года и которые оформляли согласие на рекламную рассылку, будут направлены push-уведомления и e-mail. При желании держатели карт с истекшим сроком действия могут отказаться от продления обслуживания карты, позвонив в контакт-центр по номеру, указанному на официальном сайте банка, и пройдя аутентификацию», — отмечается в сообщении.

Все перевыпущенные банковские карты можно будет забрать в отделениях банка после окончания периода самоизоляции.