Банк «Нейва» предложил льготные условия обслуживания для малого и среднего бизнеса в связи с пандемией коронавируса, следует из релиза финучреждения.

«Целому ряду корпоративных клиентов кредитная организация предоставит льготные условия по расчетно-кассовому обслуживанию. Так, клиентам, обслуживающимся на ежемесячных тарифных пакетах «Дискаунтер», «Лайт», «Базовый», «Универсальный», «Максимальный», в случае если по их счетам проводились только некоммерческие операции (платежи в бюджет и по аренде, социальные выплаты, взносы наличных средств), обслуживание в мае 2020 года банк «Нейва» сделает полностью бесплатным за счет переноса ранее оплаченной комиссии», — отмечается в сообщении.

Компаниям, которые используют предоплаченные оптовые тарифные пакеты, срок их действия будет автоматически продлен на месяц.