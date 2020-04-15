Сумма ипотечных кредитов, выданных в России за 2020 год, может сократиться до 2,5 трлн рублей, а их количество —до 1 млн, сообщил в среду руководитель аналитического центра «ДОМ.РФ» Михаил Гольдберг на онлайн-конференции «Апрельские тезисы рынка недвижимости — 2020».



«В целом по рынку мы, к сожалению, планируем небольшое падение в этом году. По нашей оценке, будет выдано около 1 миллиона кредитов примерно на 2,5 триллиона рублей. Это меньше, чем в прошлом году, но в таких тяжелых условиях, в которых мы находимся, мне кажется, это все равно будет очень достойный результат для рынка», — сказал он.

По данным Банка России, за 2019 год россиянам было выдано почти 1,27 млн ипотечных кредитов на общую сумму 2,8 трлн рублей. Таким образом, согласно прогнозу, количество кредитов в 2020 году к прошлому году может уменьшиться на 21%, а их общая сумма — на 12%.

Также Гольдберг выразил мнение, что повышение требований со стороны некоторых российских банков к первоначальному взносу не отразится на выдаче ипотечных кредитов. По его словам, сегодня прекращаются программы с нулевым первоначальным взносом или в том случае, когда его сумма не превышала 15%. «Платежная нагрузка по [таким ипотечным кредитам] существенно выше, потому что сумма кредита больше. Такие кредиты чаще уходят в дефолт и несут повышенные риски того, что заемщик в результате не справится со своими обязательствами и лишится жилья», — заключил Гольдберг.