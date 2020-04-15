Треть малых и средних предприятий в России констатировали падение спроса в своем секторе на 90% и более, и еще примерно столько же столкнулись с кризисом неплатежей со стороны контрагентов. Такие первые результаты регулярного мониторинга ситуации с бизнесом в субъектах России, который проводится при аналитической и методической поддержке ФСО России, представил 15 апреля в ходе пресс-конференции уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.



В первом раунде опроса приняло участие около 1 000 компаний из 85 субъектов Федерации. Их сферы деятельности (в порядке убывания): торговля, общепит, строительство и стройматериалы, гостиничный и туристический бизнес, медицинские услуги, обрабатывающие производства, бытовые услуги, образование и т. д.

Согласно опросу, 54% респондентов сообщили, что после ввода противоэпидемических ограничений временно остановили деятельность своей компании. Остальные 46% продолжили работать. 84% отметили сокращение спроса на их продукцию/услуги. В том числе у 12,6% спрос сократился на 31—50%, у 16,25% — на 51—70%, у 28,9% — на 91—100%.

56,8% опрошенных заявили, что основная трудность, с которой они столкнулись, — это невозможность платить заработную плату сотрудникам и налоги с ФОТ.

«Проблемы экономики не концентрируются исключительно в девяти отраслях, признанных проблемными, — прокомментировал результаты опроса заместитель директора Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН, эксперт Института экономики роста им. П. А. Столыпина Александр Широв. — Одна отрасль цепляет другие, смежные, и проблемы разрастаются. По нашим оценкам, если карантин продлится до трех месяцев, потребуется 5—7 триллионов рублей для компенсации самых насущных потребностей экономики. Иначе последствия будут пагубными».

Эти резервы есть, уверен Широв. Они составляют около 15—20 трлн рублей: ФНБ, золотовалютные резервы, другие внебюджетные источники. «Вопрос, как тратить деньги, — продолжил эксперт. — На мой взгляд, и я полностью схожусь здесь с Борисом Титовым, важнейшее направление — это поддержка занятости в самый острый период и поддержка спроса в тот момент, когда бизнес начнет пытаться вернуться к нормальному режиму работы. На мой взгляд, две трети финансовой поддержки нужно влить в экономику уже после выхода из карантина. Если спрос со стороны населения не будет поддержан, это выльется в новый виток той стагнации, в которой мы живем последние пять — семь лет».

«Сегодня все меры поддержки нужно направить в адрес тех, кто максимально сохраняет рабочие коллективы, — считает Борис Титов. — А что касается прямых стимулирующих выплат, если до них дойдет, то механизм их получения уже существует, это так называемый обратный НДФЛ, когда государство не изымает деньги из ФОТ, а, наоборот, пополняет его. У Федеральной налоговой службы уже сегодня есть все необходимые данные для этого».



В ходе опроса предпринимателей просили оценить востребованность мер поддержки, которые уже реализует государство. На первом месте (51%) оказалось снижение размера страховых взносов до 15% от суммы заработной платы выше МРОТ. Следующие несколько позиций выглядят так: