Ограничительные меры, такие как нерабочие дни, в Москве, исходя из динамики заболеваемости, могут быть продлены до конца мая, предположил глава общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин.



«Судя по динамике числа, в Москве будут продлены [ограничительные меры] до мая», — сказал он.

На уточняющий вопрос, будут ли ограничительные меры продлены до конца мая, он ответил: «Мое предположение: да».

Президент России Владимир Путин, обращаясь к россиянам 25 марта, в рамках борьбы с пандемией объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей с сохранением за работниками зарплат. В ходе своего второго обращения к нации 2 апреля Путин сообщил о решении продлить режим нерабочих дней по 30 апреля включительно.