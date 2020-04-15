Депутат Госдумы Александр Якубовский пожаловался на то, что Сбербанк выдает беспроцентные кредиты на выплату МРОТ только тем субъектам малого и среднего бизнеса, которые являются зарплатными клиентами банка, что является нарушением установленных правил и поручений президента РФ. Соответствующие письма (есть в распоряжении ТАСС) парламентарий направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, главе ЦБ Эльвире Набиуллиной и президенту Сбербанка Герману Грефу.

Депутат попросил глав Кабмина и ЦБ сформировать единый перечень требований к получателям таких беспроцентных кредитов, так как, по его мнению, нынешние механизмы их выдачи практически не работают.

«В мой адрес поступают обращения от руководителей и собственников субъектов МСП, которые хотели бы при помощи ПАО «Сбербанк» воспользоваться кредитным продуктом, направленным на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости, в частности на выплату заработной платы, однако сталкиваются с отказом, даже несмотря на открытые расчетные счета в ПАО «Сбербанк». Основанием для отказа, как поясняют сотрудники Сбербанка, является отсутствие у субъекта МСП зарплатного проекта в ПАО «Сбербанк», открытого до 1 апреля 2020 года. Таким образом, крупнейшая кредитная организация в России, 50% акций которой принадлежат правительству РФ, реализовывает поручение президента так, как выгодно ей», — заявляет депутат в письме главе Кабмина РФ.

В другом письме, на имя главы Сбербанка, парламентарий просит изменить правила выдачи беспроцентных кредитов так, чтобы на них могли претендовать все субъекты МСП.