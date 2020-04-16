Многие предприниматели жалуются, что выбор основного кода вида деятельности (ОКВЭД) в качестве критерия для господдержки не дает возможности реально пострадавшему бизнесу получить необходимую помощь по формальным основаниям, пишет РБК . Большинство объявленных президентом и правительством мер поддержки касаются только отраслей, которые правительство определило в качестве наиболее пострадавших. Льготы распространяются только на юрлиц и индивидуальных предпринимателей, у которых указанный в едином государственном реестре (ЕГРЮЛ) ОКВЭД входит в правительственный список таких отраслей.

«Общероссийский народный фронт» (ОНФ) направил в Минэкономразвития письмо с просьбой разобраться в ситуации. По мнению организации, объективный перечень наиболее пострадавших отраслей может быть сформирован только после получения полной и достоверной информации о падении доходов и выручки конкретной компании по разным видам деятельности за несколько месяцев.

Заявленные в реестре коды ОКВЭД достаточно часто не совпадают с фактическими видами деятельности: либо они изначально указаны неверно, либо впоследствии предприятие изменило вид деятельности; некоторые виды деятельности являются смешанными или «пограничными», рассказали эксперты.

Например, гостиницы обнаружили, что их основной ОКВЭД в ЕГРЮЛ — 68.3 «Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе», а в списке правительства для гостиничного бизнеса указан другой код — 55 «Деятельность по предоставлению мест для временного проживания», рассказала адвокат и партнер практики налоговых споров МЭФ PKF Александра Амбрасовская. С аналогичной проблемой столкнулись стоматологические клиники, частные образовательные организации дошкольного образования. Перечень составлен субъективно, считает Амбрасовская. Проблема может быть решена, только если правительство откажется от детализации кодов и изменит постановления или же существенно расширит список, пояснил президент «Опоры России» Александр Калинин.

Меры поддержки не должны распределяться только на основе ОКВЭД, сходятся во мнении эксперты. Было бы правильно, если бы дополнительно налоговые органы оценивали претендующие на господдержку компании и выдавали справки об их фактическом виде деятельности. Также нужно дополнительно учитывать данные о потере дохода, снижении выручки, снижении среднего чека.