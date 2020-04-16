В связи с кризисом, вызванным пандемией, злоумышленники используют способ выманивания средств со счетов под видом перевода социальных выплат, пишут «Известия» . Так, злоумышленники обещают жертве сумму в 30 тыс. рублей, якобы положенную всем россиянам в виде поддержки в нестабильный период. Но вместо выплат люди, как правило, лишаются своих средств.

Как рассказал старший пентестер отдела аудита «Диджитал Секьюрити» Александр Багов, технически данная схема достаточно проста. Создается сайт, который под предлогом получения социальной выплаты предлагает пользователю ввести персональные данные — в некоторых случаях даже данные банковской карты, на которую должны будут перевести деньги. Для того чтобы сайт вызывал у жертвы больше доверия, его маскируют под официальный ресурс, пояснил Багов. В некоторых случаях злоумышленники даже получают электронные SSL-сертификаты и выкупают релевантные доменные имена. Далее мошенники распространяют ссылки на ресурс всевозможными способами, рассказал Александр Багов.

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов подчеркнул, что злоумышленники часто прибегают к уже обкатанным схемам, усовершенствуя их и делая поправку на новостную повестку. Также мошенники нанимают психологов, консультации которых позволяют воздействовать даже на хорошо подготовленных пользователей Интернета.

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В пресс-службе Центробанка сообщили, что методы обмана с социальными выплатами действительно известны, но мошенники меняют поводы для якобы полагающейся помощи, подстраивая схемы под актуальные события. В Минтруде также напомнили, что обращение за государственными мерами поддержки возможно только через официальные сайты и порталы.