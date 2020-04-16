Управляющим компаниям (УК) и ТСЖ уже в этом году могут запретить заключать договоры с коллекторами на взыскание долгов граждан, пишут «Известия» . Соответствующий законопроект будет рассмотрен в мае. Как рассказал первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, поправки в ст. 155 Жилищного кодекса, запрещающие УК, ТСЖ и жилищным кооперативам заключать договоры с коллекторами, могут вступить в силу уже в этом году и будут актуальными в том числе в период после пандемии.

Документ устанавливает прямой запрет на заключение договоров, направленных на возврат просроченной задолженности за жилищно-коммунальные услуги, или наделение коллекторов соответствующими полномочиями через доверенность. Также в законопроекте предлагается закрепить норму, по которой в случае появления в доме новой УК и изменения договора с собственниками владельцам жилья будут гарантированы все ранее установленные права.

Во всех оппозиционных фракциях инициативу поддержали.

Коллекторы поспорили с поправкой о запрете работы по агентской схеме при взыскании долгов за ЖКУ В НАПКА отмечают, что к профессиональным взыскателям устанавливаются «повышенные требования», а в отношении организаций ЖКХ их нет.

Сами УК возражают против запрета заключать договоры с коллекторами. Микрозаем — сам по себе афера, и люди должны понимать, что это закончится плохо, заявила исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ, глава Союза профессиональных управляющих недвижимостью в сфере ЖКХ Вера Москвина. По ее словам, коллекторы в коммунальной сфере объединены в специальные ассоциации и действуют по правилам и стандартам. Как считает директор управляющей компании «Возрождение ЖКХ Волгоградской области» Сергей Септаров, законопроект усугубит ситуацию по взысканию задолженности. Самой УК взять на себя эти функции невозможно, поэтому дешевле эти долги продавать, пояснил эксперт. По его словам, если коллекторов уберут из этой сферы, государству нужно создать юридические медиаторские организации, которые будут решать такие проблемы.