Россия по итогам февраля 2020 года увеличила объем вложений в американские государственные бумаги до 12,58 млрд долларов. Такие данные со ссылкой на опубликованные в среду материалы Минфина США приводит ТАСС.

На долю долгосрочных облигаций пришлось порядка 4,3 млрд долларов, краткосрочных — 8,2 млрд. В январе этого года общий объем вложений равнялся 10,51 млрд долларов.

Весной 2018 года Россия начала резко сокращать вложения в американский госдолг. Так, в апреле их уровень снизился с 96 млрд до 48,7 млрд долларов, а в мае — до 14,9 млрд. В августе 2019 года Россия впервые с февраля увеличила вложения в американские государственные бумаги — до 9,3 млрд.



Крупнейшим держателем государственных бумаг США в феврале осталась Япония с показателем 1,268 трлн долларов. Второе место с 1,092 трлн занимает лидировавший продолжительное время Китай.