Банк «Русский Стандарт» уменьшил ставку по вкладу «Русский Стандарт — Весенний доход» на 0,25 процентного пункта. Доходность депозита составит 6,25% годовых.

Минимальная сумма вклада при оформлении в отделении — 30 тыс. рублей, онлайн — 10 тыс. рублей. Срок размещения — 181 день.

Дополнительные взносы можно вносить в течение первых 30 дней. Расходные операции не допускаются.



Выплата процентов осуществляется в конце срока. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых.