ВТБ расширил потенциальный круг заемщиков и скорректировал условия по кредитам на зарплаты для сотрудников, следует из сообщения банка.

Так, банк отменил для своих клиентов требования наличия любого зарплатного проекта при обращении за кредитом на выплату работникам зарплаты. Заемные средства также могут быть предоставлены при наличии у сотрудников компании открытых в любом из банков счета или банковской карты, на которые будет переводиться зарплата. ВТБ также увеличил сроки кредитования по данной программе с шести месяцев до одного года.

Заявка принимается, если заемщик соответствует требованиям федерального закона ФЗ-209 («О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». — Прим. Банки.ру), относится к категории малого бизнеса или микропредприятия, ведет деятельность в одной или нескольких пострадавших отраслях из утвержденного правительством перечня, численность его работников не превышает 100 человек, а годовая выручка находится в пределах 800 млн рублей.

Помимо краткосрочных беспроцентных кредитов на полгода ВТБ одобряет кредитные сделки на срок до 12 месяцев с полным субсидированием процентной ставки на первый шестимесячный период. Ставка кредитования на оставшийся период составит 4% годовых.



Чтобы подать заявку, клиенту достаточно обратиться в офис банка или проконсультироваться в контакт-центре ВТБ для предпринимателей. Решение о предоставлении кредита будет принято за один рабочий день.