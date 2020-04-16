Фондовые торги в России открылись в четверг в плюсе, однако затем индексы перешли к снижению, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:06 мск индекс Мосбиржи прибавил 0,8% к уровню закрытия предыдущей сессии и составил 2 518,84 пункта. Индекс РТС повысился на тот же момент времени на 1,43% — до отметки 1 061,87.

В последующие минуты динамика сменилась: так, на 10:16 мск индекс Мосбиржи теряет 0,85%, индекс РТС — 0,59%, значения индикаторов составляют 2 477,82 и 1 040,75 пункта.

Индексы Мосбиржи и РТС в среду существенно упали, напоминает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова. По ее словам, индикаторы «опустились к средним полосам Боллинджера дневных графиков (2 500 и 1 030 пунктов). Неспособность по итогам дня устоять выше будет говорить о перспективах развития падения в район 2 300 и 900 пунктов соответственно и развития краткосрочного снижения».

«Внешний фон на открытии торгов четверга складывается умеренно позитивный. Цены на нефть немного растут после падения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках незначительно улучшились», — указывает эксперт.



«Утром российские фондовые индексы... вероятно, приостановят нисходящее движение ввиду улучшения мировых настроений и близости технически важных значений. В дальнейшем инвесторы будут оценивать поступающие макроэкономические и корпоративные сигналы — четверг вновь будет насыщенным на события днем. Сегодня у «быков» еще есть шанс удержать краткосрочный восходящий тренд, но если настроения вновь существенно ухудшатся, в последующие дни продажи могут продолжиться», — написала Кожухова перед началом торгов.

В свою очередь старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб ожидал негативного открытия российских торгов. «Снижение азиатских рынков формирует негативный внешний фон перед открытием рынка российских акций, торги могут начаться снижением», — прогнозировал он.

