Международный валютный фонд одобрил создание механизма предоставления краткосрочной ликвидности для помощи странам в борьбе с экономическими последствиями пандемии коронавируса нового типа. Об этом заявила накануне директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, передает ТАСС.

«Наш исполнительный совет одобрил создание линии краткосрочной ликвидности для дальнейшего укрепления глобальной сети финансовой безопасности в рамках реагирования МВФ на COVID-19», — приводит слова Георгиевой пресс-служба МВФ.

По ее словам, данный механизм будет представлять собой возобновляемые гарантии для стран — членов МВФ, нуждающихся в «умеренной краткосрочной поддержке платежного баланса». Георгиева отметила, что государства получат возобновляемый доступ к средствам объемом до 145% своей квоты. Также ожидается, что принятые меры помогут укрепить ликвидность стран и будут способствовать более эффективному распределению ресурсов внутри самого фонда.



Минфин США 14 апреля распространил заявление, в котором говорилось, что МВФ информировал о готовности задействовать все свои кредитные ресурсы в размере 1 трлн долларов в целях преодоления кризиса. Среди перечисляемых мер назывались создание линии краткосрочной ликвидности, а также временное расширение фондом доступа к механизмам экстренного финансирования.