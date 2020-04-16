Валютные торги в РФ открылись в четверг разносторонней динамикой рубля к основным иностранным денежным единицам, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:07 мск курс доллара прибавил примерно 1 копейку к уровню закрытия предыдущих торгов, евро подешевел на 20 копеек. На 10:17 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 75,03 рубля (плюс 22 копейки). Курс евро на 10:17 мск равнялся 81,55 рубля (минус 11 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов, в четверг утром ослабление рубля вполне укладывается в рамки коррекции после мощного укрепления с 81,97 пункта.

«Доллар скорректировался на 23. Текущий откат некритичен для продавцов. Сейчас нужно следить за уровнем 74 рубля и 75,7 рубля. Если пара упадет ниже 74 рублей, то рубль продолжит свое укрепление к доллару США и вернется к уровню 72,72 рубля. Если на него усилится давление со стороны нефтяного и фондовых рынков, то при повышении курса выше 75,7 рубля покупателям откроется дорога к 78,35 рубля», — пояснял Антонов.