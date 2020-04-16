Хоум Кредит Банк поднял ставки по трем рублевым вкладам.

Доходность депозита «12 месяцев Плюс» составит 5,7% (вместо 5,2%), а вклада «18 месяцев Плюс» — 6,1% годовых (прежде — 5,6%). Минимальная сумма — 1 тыс. рублей. Проценты выплачиваются в конце срока.

«Кабинет Плюс» (от 1,5 млн рублей на 12 месяцев) открывается под 5,9% годовых (ранее — под 5,4%). Проценты выплачиваются ежемесячно или в конце срока.

Пополнять депозиты можно в течение 30 дней с даты заключения договора суммами от 1 тыс. рублей.



Кроме того, завершен прием вклада «24 месяца Плюс». Депозиты, открытые до 15 апреля 2020 года включительно, по условиям договора будут автоматически пролонгироваться во вклад «24 месяца».