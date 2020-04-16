Введенный в Москве режим передвижения на транспорте с цифровыми пропусками не повлиял на поставки продовольствия. Об этом сообщил в четверг руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире радиостанции «Эхо Москвы», передает ТАСС.

«С введением вчерашнего пропускного режима никаких сбоев поставок продовольствия не существует <...> Считаю, что это серьезное достижение, что нам удалось в отличие от коллег, которые столкнулись с пандемией в Европе, <...> мы достаточно стабильно обеспечили город всем продовольствием. <...> Если у нас в пиковые дни спроса по ряду видов продовольствия оставалось продукции на четыре-пять дней, то на сегодняшний день запасы сформированы [на срок] от 30 до 45 дней», — сказал Немерюк.

Мэр столицы Сергей Собянин 11 апреля подписал указ, согласно которому для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте вводятся специальные цифровые пропуска. Со среды, 15 апреля, их наличие для поездок стало обязательным. Ходить пешком пока можно без пропусков, но при этом строго соблюдая установленные правила и ограничения.

Немерюк также сообщил, что столичные власти пока не рассматривают введение в городе продуктовых карточек, так как спрос в магазинах стабилизировался.

«По жизни надо быть готовым ко всему, но пока эта мера (введение продуктовых карточек. — Прим. ТАСС) не рассматривается, и, собственно говоря, мы не видим причин для ее применения», — заявил столичный чиновник. Он пояснил, что вся сеть продуктовых магазинов в Москве работает стабильно, дефицита продуктов нет.

«Месяц назад у нас было пару дней ажиотажного спроса, действительно, торговля работала на пределе. Сейчас спрос выровнялся практически по всем видам продовольствия. Гречки всем хватает, оливковое масло и рис есть», — рассказал Немерюк.