Россияне в январе по традиции снизили активность на внутреннем рынке наличной иностранной валюты, чистый спрос на нее уменьшился на этом фоне на треть по сравнению с декабрем 2019 года. Такие данные приводятся в опубликованном Центробанком в четверг, 16 апреля, «Обзоре основных показателей, характеризующих состояние внутреннего рынка наличной иностранной валюты в январе 2020 года» .

Совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сумма купленной в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностранной валюты) сократился в январе по сравнению с декабрем на 35%, до 3,5 млрд в долларовом эквиваленте. Спрос на доллары США уменьшился на 34%, на европейскую валюту — на 37%, до 2,4 млрд и 1,1 млрд долларов соответственно. Объем покупки населением наличной инвалюты в уполномоченных банках сократился на 37%, до 1,8 млрд долларов, а с валютных счетов в уполномоченных банках было снято 1,7 млрд (на 33% меньше, чем месяцем ранее).

Совокупное предложение населением наличной иностранной валюты (сумма проданной в уполномоченных банках, направленной на конверсию и зачисленной на валютные счета наличной иностранной валюты) уменьшилось в январе 2020 года по сравнению с декабрем 2019-го также на 35% и составило 2,2 млрд долларов. Совокупное предложение населением долларов сократилось на 31%, европейской валюты — на 42%, до 1,6 млрд и 0,6 млрд долларов соответственно. В январе россияне продали банкам 0,8 млрд долларов наличной валюты (минус 28% к декабрю) и зачислили на свои валютные счета 1,4 млрд долларов в эквиваленте (минус 38%).



Чистый спрос населения на наличную иностранную валюту в январе снизился по сравнению с предыдущим месяцем на 36% и составил 1,3 млрд долларов, свидетельствует информация ЦБ. Чистый спрос на доллары США уменьшился на 37%, на европейскую валюту — на 30%.

