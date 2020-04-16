Более 500 тыс. компаний смогут рассчитывать на выплаты от государства в связи с развитием ситуации с пандемией, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Правительство продолжит работу над новыми мерами поддержки экономики в условиях пандемии, добавил он. «Следующим этапом будет разработка и принятие мер по отдельным секторам экономики», — заявил председатель правительства на заседании Кабмина.

Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин «уже поручил выделить средства на поддержку авиаперевозок». «Прошу отраслевые министерства подготовить предложения по сфере строительства, гражданско-авиационной и легкой промышленности», — поручил Мишустин. Он подчеркнул, что «правительство продолжит работу над выработкой дополнительных мер поддержки».