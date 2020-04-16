Банк России отозвал страховые лицензии АО «Страховая компания «Успех» (Москва, регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 2359). Сообщение об этом опубликовано на сайте регулятора.

Как уточняется, отозваны лицензии компании на осуществление добровольного имущественного страхования и на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни.

«Данное решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности», — поясняют в Центробанке.



Зимой этого года СК «Успех» сообщила о планах передать свой портфель страховой компании «Тит» в связи с намерением добровольно отказаться от страховой деятельности в соответствии с решением внеочередного собрания акционеров от 18 декабря 2019 года.