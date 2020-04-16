У основной части российских предпринимателей существенно уменьшилась выручка, при этом треть компаний сократили более половины своих сотрудников. Об этом свидетельствуют данные созданной Агентством стратегических инициатив «Карты самочувствия бизнеса» в период пандемии COVID-19.

Как уточняется, «Карта самочувствия бизнеса» обновляется с помощью данных чат-бота и опроса предпринимателей. Сводные данные отображаются на интерактивной карте и в диаграммах. В опросе уже приняли участие около 2 тыс. предпринимателей из разных регионов России.

Согласно полученным данным, у 83% респондентов выручка сократилась, у большей части она упала более чем на 80%. Треть (34%) опрошенных сократили более 50% своих сотрудников. У 27% респондентов возникли проблемы при получении мер поддержки, при этом 47% опрошенных считают, что принятые меры не помогут, а только отложат остроту проблем.



«На основе собранных данных АСИ сформирует предложения по поддержке бизнеса и социально незащищенных слоев населения в условиях пандемии коронавируса, чтобы потом представить их на рассмотрение уполномоченным органам власти», — отмечается в сообщении организации.