В банке «Ак Барс» кредитная программа «Наличными без обеспечения» стала доступна по ставке 9,9% (ранее 10,5%) годовых при наличии личного страхования. В случае отказа процентная ставка будет варьироваться в диапазоне от 13% до 17,9% годовых.

Сумма финансирования и срок остались прежними — от 100 тыс. до 2 млн рублей на срок от 13 месяцев до семи лет.

«В последнее время крупные банки все чаще снижают ставки на потребительские кредиты, для тех, кто давно думает воспользоваться заемными средствами, сейчас самое время, но не стоит забывать, что привлекательные минимальные ставки зачастую доступны при обязательной финансовой защите», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ольга Жидкова.