Банк России рекомендует финансовым организациям до 1 июля 2020 года продолжать обслуживание клиентов, даже если срок действия их паспортов истек. Банкам и некредитным финансовым организациям, поднадзорным ЦБ, разослано соответствующее информационное письмо , сообщается на сайте регулятора.

Как поясняется, это касается работы и с действующими, и с новыми клиентами. «Такая мера необходима, чтобы не создавать ненужных сложностей с получением финансовых услуг и избежать ситуации, в которой людям пришлось бы нарушать режим самоизоляции для получения новых документов только ради общения с финансовыми организациями», — отмечают в ЦБ.



При этом финансовым организациям рекомендуется обеспечить обновление информации о документах с истекшим сроком действия: по старым клиентам — в плановом режиме, а вновь принятым на обслуживание в этот период клиентам предлагается до 30 сентября 2020 года представить в финансовые организации актуализированные сведения о своих паспортах.