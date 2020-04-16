Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление Агентства по страхованию вкладов (АСВ) об аресте денежных средств и иного имущества бывшего собственника банка «Югра» Алексея Хотина, экс-председателя правления банка Дмитрия Шиляева и нескольких юридических лиц в размере более 5,5 млрд рублей, говорится в материалах суда. Ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде ареста имущества и денежных средств было заявлено в рамках исков АСВ о привлечении ответчиков к гражданско-правовой ответственности и взыскании с них около 8 млрд рублей. Эти заявления суд рассмотрит 3 июня.

Столичный арбитраж в феврале отказал банку «Югра» в лице Шиляева в пересмотре по новым обстоятельствам решения о законности отзыва у банка лицензии. Заявитель просил пересмотреть решение арбитражного суда от 20 декабря 2017 года.

Кассационная инстанция 12 сентября 2019 года оставила без изменения отказ бывшему руководителю банка в пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решения об отзыве у банка лицензии. Как ранее отметил представитель заявителя, ЦБ применил норму закона, согласно которому регулятор имеет право лишить лицензии, если применил к банку более двух мер воздействия за последний год. Однако банк считает, что отзыв лицензии по этому основанию является несоразмерной мерой, так как все предписания были исполнены кредитной организацией, что во многих случаях подтверждалось самим Банком России.

АСВ требует с Хотина, Шиляева и двух связанных с банком «Югра» фирм еще 1 млрд рублей Ранее в марте стало известно об иске АСВ к Алексею Хотину, Дмитрию Шиляеву, компаниям «Комплексные инвестиции» и «Каюм Нефть» на 4,5 млрд рублей.

Согласно нормам действующего законодательства, ЦБ РФ мог отозвать лицензию только в том случае, если обоснует невозможность исполнения первоначального плана участия АСВ и на этом основании отменит ранее принятое решение не отзывать лицензию, заметил заявитель. Кроме того, позиция регулятора о нарушении нормативов строилась на том, что есть отчетность АСВ на 22 июля 2017 года, и в этот день капитал банка составлял минус 7 млрд рублей. В то же время, как отметил представитель банка, из отчетности, подготовленной АСВ пятью днями ранее, следует, что на 8 и 10 июля 2017 года ни один из нормативов не был нарушен, и капитал превышает 33 млрд рублей.

Однако арбитраж Москвы 20 декабря 2017 года отклонил заявление об отмене приказа ЦБ об отзыве лицензии. Затем банк подал заявление о пересмотре этого решения по вновь открывшимся обстоятельствам: заявитель обратил внимание суда на то, что ЦБ не проводил оценку недвижимости банка по закону об оценочной деятельности и произвольно снизил стоимость недвижимости. Кроме того, временная администрация, по мнению заявителя, произвольно доформировала резервы по ссудам.

Регулятор 28 июля 2017 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Югра».