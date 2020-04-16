Минфин уточнил результатов размещения облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) на аукционе 15 апреля 2020 года. Об этом говорится в сообщении ведомства.

«В связи с неисполнением АО «ГПБ – УА» конкурентной заявки на сумму 50 млн рублей по номинальной стоимости, поданной на аукционе по размещению ОФЗ-ПД выпуска № 26229RMFS 15 апреля 2020 года, фактически размещенный по итогам аукциона объем выпуска составил 34,805 млрд рублей по номинальной стоимости, выручка от размещения – 36,915 млрд рублей. Средневзвешенная цена аукциона, по которой были удовлетворены неконкурентные заявки, не изменилась», — сообщает Минфин.

К участнику аукциона, не исполнившему свои обязательства по удовлетворенным Минфином России заявкам, будут применены меры ответственности.