Банк БКФ в целях поддержки государственных мер, направленных на противодействие распространению коронавирусной инфекции, продлевает срок действия условий по вкладам. Клиенты могут выбрать более комфортное время для визита в банк, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Если ваш вклад заканчивается с 1 по 30 апреля 2020 года, в период с 15 апреля до 31 мая 2020 года на средства, размещенные на условиях «до востребования», доход будет начисляться по ставке 6,5% годовых (исходя из размера ключевой ставки Банка России, увеличенной на 0,5 процентного пункта)», — отмечается в релизе.



Воспользоваться денежными средствами можно, не дожидаясь 31 мая, обратившись в отделение Банка БКФ в соответствии с его графиком работы.

