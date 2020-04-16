Законопроект, позволяющий заключать договоры об услугах связи через Интернет с использованием биометрических персональных данных, внесен в Госдуму. Авторами инициативы выступили вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, член Совфеда Ирина Рукавишникова, глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн и его первый зампред Сергей Боярский.

«Законопроектом предлагается ввести дополнительные способы заключения договоров об оказании услуг связи посредством сети Интернет. Во-первых, с применением информационных технологий, предназначенных для обработки биометрических персональных данных и получения сведений, необходимых для заключения таких договоров, во-вторых, с использованием единой биометрической системы», — говорится в пояснительной записке к проекту.

Как отмечают авторы проекта, сейчас договор может быть заключен в письменной форме в офисе обслуживания оператора связи или его официального представителя. Кроме того, существует возможность заключить договор через Интернет с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи или простой электронной подписи при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность физического лица установлена при личном приеме.

Согласно проекту, особенности процедуры заключения договора об оказании услуг связи устанавливаются правилами оказания услуг телефонной связи, которые утверждает правительство РФ.