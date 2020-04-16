Альфа-Банк обеспечит работу карт, срок действия которых истек в марте 2020 года, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Платить такими картами можно до 31 мая 2020 года. Продолжат работать как кредитные, так и дебетовые карты и карты для бизнеса. В случае продления режима самоизоляции после апреля банк также продлит работу карт, у которых срок действия истекает в апреле 2020 года.

«Теперь клиенту банка с истекшей картой не нужно в нарушение режима самоизоляции перевыпускать и забирать в отделении банка новую карту. При этом у клиента сохраняется возможность получить перевыпущенную карту через цифровую доставку в свой смартфон и оплачивать цифровой картой покупки как в офлайн-магазинах, так и в Интернете. Для этого достаточно перевыпустить карту в мобильном приложении банка — уже через минуту карта будет доступна для использования», — отмечается в релизе.