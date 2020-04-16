Список системообразующих предприятий в настоящий момент включает больше тысячи компаний, сообщил глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин. По его словам, системообразующие предприятия крайне нужны для устойчивости экономики. После кризиса именно эти предприятия будут опорой в работе по преодолению его последствий и возобновлению экономического роста.

Он отметил, что системообразующие компании, включенные в список, представляют почти все отрасли экономики. «Собственно, практически все [отрасли]: добыча нефти и природного газа, вообще полезных ископаемых, обеспечение электроэнергией, газом. Это также трубопроводный, сухопутный, воздушный, водный транспорт, производство продукции машиностроения, автотранспортных средств. Кроме того, пищевая промышленность, гостиницы и предприятия общественного питания, лесопромышленный комплекс, фармацевтическая, химическая, металлургическая промышленность, оптовая и розничная торговля и так далее», — уточнил Катырин.

Также включение в список системообразующих дает предприятиям, в частности, доступ к льготному кредитованию и государственным гарантиям по инвестиционным проектам, рефинансированию долгов. Федеральная налоговая служба, как напомнил Катырин, разработала проект закона, который позволяет системообразующим предприятиям получать рассрочку по уплате налогов на пять лет при снижении выручки более чем наполовину и на три года при снижении более чем на 30%, а также ряд других льгот.

Кабмин не включит финансовые организации в список системообразующих Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.

Перечень не окончательный, в него могут вноситься изменения, от региона к региону количество предприятий, включенных в перечень, сильно варьируется, добавил Катырин.

«Хотел бы подчеркнуть, что возможные потенциальные проблемы таких предприятий из-за тесных межрегиональных связей, налаженных цепочек поставок могут отозваться и в других субъектах. Более того, в конце концов, эти проблемы могут сказаться в определенной степени на экономике страны в целом. Поэтому работа эта (по поддержке системообразующих предприятий. — Прим. ред.) важна для всей нашей национальной экономики», — заключил глава ТПП.