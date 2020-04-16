ОПЕК прогнозирует в 2020 году самое сильное в истории падение спроса на нефть — на 6,8 млн баррелей в сутки, в апреле падение составит 20 млн баррелей в сутки, говорится в апрельском отчете организации.



«В 2020 году прогноз роста мирового спроса на нефть ухудшен на 6,9 млн баррелей в сутки — до самого сильного в истории падения около 6,8 млн баррелей в сутки. Ожидается, что сокращение спроса во втором квартале этого года составит около 12 млн баррелей в сутки, а в апреле будет наблюдаться усиление сокращения — примерно до 20 млн баррелей в сутки», — отмечают эксперты организации.

Падение спроса на нефть в странах ОЭСР в 2020 году при этом ожидается на уровне 4 млн баррелей в сутки, в странах, не входящих в ОЭСР, — на уровне 2,9 млн баррелей в сутки.

ОПЕК также ожидает снижения в 2020 году добычи нефти и конденсата в России на 1,3 млн баррелей в сутки — до 10,14 млн баррелей в сутки, говорится в апрельском отчете организации. «Ожидается, что в 2020 году добыча жидких углеводородов в России сократится на 1,3 млн баррелей в сутки в годовом выражении — до 10,14 млн баррелей в сутки, что на 1,38 млн баррелей в сутки ниже предыдущего прогноза», — отметили эксперты ОПЕК.

При этом они указали, что Россия взяла на себя самое большое сокращение добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ среди стран, не входящих в организацию.

Страны ОПЕК+ на встрече 12 апреля договорились снизить добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в течение мая — июня. Россия и Саудовская Аравия по условиям договоренностей сократят добычу нефти на равные доли — 2,5 млн баррелей в сутки от базового уровня в 11 млн баррелей в сутки. Само соглашение будет действовать два года, но с июля по декабрь 2020 года под сокращение в рамках альянса уже попадает 7,7 млн баррелей в сутки, а с января 2021-го до конца апреля 2022-го — 5,8 млн баррелей в сутки. Параметры сделки могут быть пересмотрены в декабре 2021 года.

Саудовская Аравия в январе — феврале 2020 года вернула себе лидерство по экспорту нефти в Китай, обогнав Россию, отмечается в отчете.

