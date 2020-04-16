ВВП стран G20 в 2020 году снизится на 2,8% из-за экономических последствий пандемии. Такие оценки приводятся в четверг в докладе, подготовленном экспертами Международного валютного фонда.
При этом в 2021 году ожидается рост на 6,1%.
Наибольшее падение ВВП среди стран — участников G20 эксперты прогнозируют в Италии — на 9,1%. ВВП США, по мнению специалистов, сократится на 5,9%, а России — на 5,5%.
МВФ: пандемия вызовет значительное увеличение госдолга в странах мира в 2020 году
Мировой долг увеличится на 13 процентных пунктов и достигнет 96,4% ВВП в 2020 году.