Банк России утвердил Людмилу Коган в качестве инвестора по финансовому оздоровлению банка «Уралсиб», говорится в сообщении регулятора.

«Банк России утвердил Людмилу Валентиновну Коган в качестве инвестора в рамках плана мероприятий Агентства по страхованию вкладов по финансовому оздоровлению ПАО «Банк «Уралсиб», — сообщает ЦБ.

Право собственности на 81,8% акций банка «Уралсиб» перешло к Людмиле Коган в порядке наследования.

Банк «Уралсиб» успешно реализует мероприятия, предусмотренные планом финансового оздоровления, отмечается в сообщении.

«Уралсиб» — один из крупнейших российских банков. До ноября 2015 года ключевым владельцем банка выступал председатель совета директоров ФК «Уралсиб» Николай Цветков. 4 ноября 2015-го Банк России объявил о санации банка «Уралсиб». Инвестором был избран крупнейший акционер «Нефтегазиндустрии», бизнесмен и бывший банкир Владимир Коган. АСВ предоставило ему кредиты на общую сумму 81 млрд рублей для финансового оздоровления «Уралсиба».

Когану принадлежал пакет из 81,8% акций банка, экс-владельцу корпорации «Уралсиб» Николаю Цветкову — 11,348%, остальные акции распределены между несколькими ООО и акционерами-миноритариями. Весной 2018 года Коган перенес инсульт, а год спустя, 20 июня 2019 года, скончался. Его пакет акций перешел к Людмиле Коган.