В I квартале 2020 года в условиях пандемии и сопутствующих ограничительных мер произошло беспрецедентное сжатие мирового потребления нефти, вызвавшее падение ее цены до многолетних минимумов. В сочетании с общим ухудшением внешнего спроса в условиях ожидаемой рецессии в мировой экономике это привело к заметному сокращению экспорта и профицита счета текущих операций, отмечается в ежеквартальном выпуске информационно-аналитического комментария «Платежный баланс России».

«Покупки нерезидентами российских государственных облигаций на вторичном рынке сменились во второй половине квартала их нетто-продажами в условиях снижения склонности глобальных инвесторов к риску в связи с распространением коронавирусной инфекции. На этом фоне приток прямых иностранных инвестиций в российский небанковский частный сектор в I квартале 2020 года уменьшился почти до нуля», — говорится в материалах регулятора.

В то же время, продолжает ЦБ, плавающий курс способствовал адаптации платежного баланса к снижению цен на нефть и оттоку портфельных инвестиций. Импорт начал снижаться на фоне ослабления рубля, ограничительных мер против распространения пандемии, сдерживавших импорт туристических услуг. В предстоящие месяцы импорт дополнительно будет сдерживаться карантинными мерами внутри России, влияющими на снижение покупок населением товаров длительного пользования, а также перебоями с поставками из-за остановок производств в других странах, прогнозирует регулятор.

Процесс адаптации платежного баланса был сглажен упреждающими продажами в марте иностранной валюты в рамках бюджетного правила с учетом фактически складывающейся цены нефти.

Дополнительную стабилизирующую роль, указывается в комментарии, сыграло и увеличение предложения иностранной валюты на внутреннем рынке со стороны Банка России в связи с продажей ему иностранной валюты из Фонда национального благосостояния для оплаты приобретаемого правительством России пакета акций Сбербанка.