Потребители и компании адаптируются к условиям действия ограничительных мер по борьбе с эпидемией. Об этом говорится в новом еженедельном аналитическом материале регулятора «Мониторинг отраслевых финансовых потоков».



В мониторинге приведена и проанализирована обобщенная информация по рублевым платежам, прошедшим через Национальную платежную систему.

«Судя по полученным результатам, на второй неделе действия ограничительных мер по борьбе с эпидемией во многих отраслях произошло уменьшение разрыва суммы полученных платежей с «нормальным» для этой недели года уровнем. Это может быть следствием подстройки потребителей и компаний к новым условиям, а также ослабления ограничительных мер и режима самоизоляции в некоторых регионах», — говорится в обзоре.

В дальнейшем данный материал планируется публиковать на еженедельной основе.