МФО, входящие в СРО «МиР», получили десятки тысяч заявок на кредитные каникулы от своих клиентов, сообщил председатель совета саморегулируемой организации микрофинансистов Эльман Мехтиев в ходе вебинара Банки.ру «Как управлять деньгами во время кризиса?».

Ранее председатель ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что с 20 марта по 7 апреля в банки поступило 107 тыс. заявлений от физлиц на реструктуризацию их кредитов. На тот момент их них было рассмотрено 76 тыс. обращений, процент одобрения — 15%.

Мехтиев выразил удивление, что банки получили так мало заявлений. По его словам, только МФО, входящие в крупнейшую саморегулируемую организацию на микрофинансовом рынке «МиР», получили за неделю несколько десятков тысяч таких обращений. При этом, отметил он, микрофинансовый рынок занимает лишь 5% на рынке кредитования.